Villingen-Schwenningen Großes Meisterkonzert: Von Haydn bis Pärt

Der Weg in die animierende Freiheit künstlerischer Gestaltung wird auch in der neuen Saison mit großer Euphorie und großartigen Partnern fortgesetzt – so wie beim Großen Meisterkonzert am Donnerstag, 8. November, um 20 Uhr im Franziskaner Konzerthaus in Villingen. Eine Konzerteinführung findet um 19.15 Uhr im Raum "Aktionen 1" statt.

Charakteristisch für die Musiker ist einerseits die immer wieder erneuerte Auseinandersetzung mit der Tradition, andererseits die Entdeckungsfreude von spannendem kammerorchestralem Repertoire des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart.

So stehen im Großen Meisterkonzert nicht nur Werke von Haydn, Mozart und Schubert auf dem Programm, sondern auch das in den 90er-Jahren komponierte "Trisagion" des Esten Arvo Pärt, einem der bedeutendsten Komponisten Neuer Musik.