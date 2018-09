Villingen-Schwenningen Großes Lob für Helfer

Bürgermeister Detlev Bührer dankte der engagierten Gruppe und spendierte Brezeln sowie Getränke. "Was sie hier leisten, ist eine Ausnahme", sagte Bührer. "Solch eine Aktion wäre allerdings nicht notwendig, wenn die Menschen, die sich am idyllisch gelegenen See aufhalten, ihren Müll nicht einfach achtlos wegwerfen, sondern ordentlich in den Müllbehältern entsorgen würden." Auch Clemens Mauz, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft beim Amt für Wasserwirtschaft und Breitband, lobte die Aktion.

"Viele haben immer nur darüber geredet, dass am See so viel Müll rumliege, wir wollten dann auch mal handeln und damit zeigen, dass sich allein mit Worten nichts ändert", erklärte Studio-Inhaber Fabian Burghardt. Jeder müsse Verantwortung übernehmen und seinen Müll entsorgen. "Die Stadt kann schließlich nicht rund um die Uhr hier aufräumen."