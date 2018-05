Villingen-Schwenningen Großes Interesse an Wirtschaftskooperation

Schwarzwald-Baar-Kreis. Jetzt stattete der ungarische Wirtschaftskonsul David Bencsik der noch jungen Keimzelle für das Voranbringen der Digitalwirtschaft in der Region einen Informationsbesuch ab – und äußerte großes Interesse an Kooperationen mit ungarischen Unternehmen. Der Diplomat zeigte sich bei seiner Visite im Technologiezentrum (TZ) St. Georgen, der Zentrale von Digital Mountains, sehr angetan von der Konzeption des Digital Hubs für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Im Gespräch mit TZ-Geschäftsführer Martin Friedrich, TechnologyMountains-Geschäftsführer Thomas Wolf, St. Georgens Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger sowie Martin Zimmermann, Vorstand des Virtual Dimension Center St. Georgen, diskutierte der Diplomat die Konzeption von "Digital Mountains" und zeigte sich von vielen Aspekten beeindruckt: So sei die Einreihung des Projekts in die regionale Innovationskette TechnologyMountains und MedicalMountains eine schlüssige Idee. Kennengelernt hatte der Wirtschaftskonsul die Ziele und Aktivitäten von Digital Mountains auf dem Digitalgipfel im März in Stuttgart, bei dem das Konsortium als einer von nur zehn Digital Hubs eine Förderzusage vom Land erhalten hatte. In den drei großen Feldern Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiterbildung sowie Gründung sind im Konsortium Digital Mountains insgesamt 28 Partner aktiv. Federführend unter den Konsortialpartnern sind dabei das St. Georgener Technologiezentrum, die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, die Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung, die imsimity GmbH, das Karlsruher Institut für Technologie, das Virtual Dimension Center TZ St. Georgen sowie die Baden-Württemberg: Connected. In dem "attraktiven und ambitionierten Projekt Digital Mountains", so Bencsik, sehe er ein Vorbild für den positiven Umgang mit Herausforderungen, die es auch in Ungarn gebe: Dort sei die Wirtschaft im Wandel von einer produzierenden und dienstleistenden hin zu einer innovationsgetriebenen und digitalisierten Industrie. Entsprechend wären Partnerschaften zum Erfahrungs- und Innovationsaustausch zwischen den Regionen sicherlich für beide Seiten gewinnbringend. Welche innovativen Formate im Bereich Virtual Reality bereits existieren, davon kann sich Bencsik im kommenden Juni beim 13. Virtual Fires Kongress am 28. und 29. Juni in St. Georgen überzeugen, zu dem der Diplomat von Martin Zimmermann eingeladen wurde. Die im Technologiezentrum St. Georgen bereits vorhandene digitale Infrastruktur sowie neue Kollaborationsräume und ein Raumangebot für Gründungswillige waren nur einige der Anregungen, die der diplomatische Gast mitnahm. Neben solchen technischen Hilfen interessierte den Wirtschaftskonsul auch die organisatorisch unterstützenden Angebote für Startups, die der Digital Hub zu bieten hat. Digital Mountains-Geschäftsführer Martin Friedrich informierte David Bencsik, wie bis 2020 zwei Millionen Euro eingesetzt werden sollen, um die Entwicklung und die bessere Vernetzung der Digitalbranche im Raum Schwarzwald-Baar-Heuberg voranzubringen. Weitere konkrete Impulse erhielt der Wirtschaftskonsul auf seiner Visite in der Region anschließend auch von Wolf-Dieter Bauer, Geschäftsbereichsleiter Recht und Steuern der IHK und von Sebastian Schwind, Vorstand der Wirtschaftsjunioren.