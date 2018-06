Villingen-Schwenningen Großes Interesse an Krematorium

Zurück zum Neubau: Beeindruckt zeigten sich die Besucher von einem würdevollen Abschiedsraum, in dem Hinterbliebene dem Toten die letzte Ehre erweisen und ihn – wenn gewünscht – hinter Glas in den Ofen einfahren sehen können. Bisher steht eine Verbrennungsstätte zur Verfügung. Da die Zahl der Einäscherungen in den vergangenen Jahren aber rapide stieg, habe man Vorrichtungen für einen zweiten gleich mit eingeplant, erklärte am Rande Amtsleiter Dieter Kleinhans.

Derzeit werden pro Jahr rund 3000 Einäscherungen vorgenommen. Für einen zweiten Ofen werden rund eine Million Euro an Haushaltsmitteln veranschlagt. Gelungen fanden die Besucher die Einbindung des aufgrund eines mit 16 Kubikmeter Wasser gefüllten Kühlturmes zehn Meter hohen Technikraumes in die Architektur. Und auch die bauliche geschaffene Möglichkeit für die Bestatter, die Särge bequem und rund um die Uhr anliefern zu können, gefiel.

Das Herz Schwenningens

Mit Michael Kopp ging es hernach bergab zur Paulus­kirche und dem Viktoriaplatz, wo einst "das Herz Schwenningens schlug" und sich im Dritten Reich der Widerstand gegen Hitler formierte.

Noch ist sie eingerüstet, aber die Teilnehmer des Rundganges durften die Neckarhalle an der Neckarstraße schon einmal von innen sehen. Er habe die Halle mit ihren einst 700 Sitzplätzen als verbindendes Element zwischen dem Neckartower, dem Neckarviertel, dem ehemaligen Landesgartenschaugeländes und der hier beginnenden Innenstadt gestaltet, sagte der Tuttlinger Architekt Michael Muffler.

Nur wenige Schritte weiter endete der Spaziergang im Neckarpark, wo 2010 die Landesgartenschau stattfand. Armin Schott vom Amt für Stadtentwicklung zog einen positiven Vergleich zwischen den ursprünglichen architektonischen Planungen des Geländes und deren Umsetzung bis heute. 95 Prozent habe davon realisiert und aus einer verseuchten Industriebrache, die Schwenningen zudem in zwei Teile zerschnitt, den Neckarpark mit bis heute großer Anziehungskraft gemacht.