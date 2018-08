Villingen-Schwenningen Großes Interesse an der neuen Nachbarschaft

VS-Schwenningen (mp). Die Neugier, was denn genau im Baugebiet Eschelen in naher Zukunft gebaut wird, lockte viele Anwohner von Röntgenstraße und Virchowweg am Donnerstagabend in den Container an der Baustelle. Auf Initiative von Gottfried Schmidt erklärte sich Gregor Braun, Geschäftsführer des gleichnamigen Architekturbüros, bereit, über das Projekt zu informieren.