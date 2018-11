Villingen-Schwenningen Großes Interesse an Beratung

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Stand der Beratungsstellen konnten sich Studierende informieren. Besonders die Abteilung "Hilfe zur Pflege" des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis zeigte den Studierenden des Studiengangs "Angewandte Gesundheitswissenschaften" Möglichkeiten für ein Praktikum auf. "Als beste Möglichkeit zum Einstieg in den Beruf hat es sich bewährt, ein Praxissemester zu absolvieren", so Maren Koffler von der Beratungsstelle Alter & Technik des Landratsamtes Schwarzwald-Baar.