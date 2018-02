Villingen-Schwenningen Großer Umzug der Zuggesellschaft

Beste Stimmung also schon vor dem musikalischen Auftakt: Asiatische Besucherinnen üben den Fasnetsruf der Katzenmusik und stimmen zu dritt ein kräftiges Miau an, schwäbische Besucher beichten ohne Neid, warum sie nicht zuhause, sondern eben hier in Villingen sind: "Hier ist es einfach luschtiger." Ein paar Damen tauschen sich über die männlichen Umzugsteilnehmer aus: "In Uniform gefällt er mir richtig gut, ansonsten nicht." (Name des Uniformierten ist der Redaktion im übrigen bekannt).

Zukunftssorgen, das brauchen sich zumindest die Vereine und Zünfte nicht zu machen. Überall ist reichlich "Some" unterwegs. Die Aufschrift auf einem Wagen: "Mir Villinger sterbet nie uus" traf es auf den Punkt und dies waren keine "Fake News".

Anselm Säger, Erster Zunftmeister der Historischen Narrozunft, ist ebenfalls erleichtert. Für ihn und die übrigen teilnehmenden Vereine geht eine stimmungsvolle wie harmonische Fasnet zu Ende.

Aufgrund des schlechten Wetters am Montag und damit manch "verdetschtem" Kragen ist er doch angenehm überrascht über die große Zahl von Maschgere, die am Dienstag die Straßen säumen. "Es war unglaublich schön."

Der "anstrengendste Tag" der närrischen Saison 2018 kommt jedoch noch. Am Aschermittwoch "geht es ans Aufräumen", so Säger. "Besser geht es nicht", so auch die positive Bilanz aus dem Polizeipräsidium Tuttlingen und von Pressesprecher Dieter Popp: "Es lief alles bestens."

In unserem Livestream konnten auch Daheimgebliebene den Umzug miterleben - auf unserer Facebookseite und hier: