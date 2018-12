Villingen-Schwenningen Großer Streit ums Personal

"Ich muss damit in Zukunft nicht mehr arbeiten, aber es sind andere, die damit arbeiten müssen", appellierte Kubon. Die zur Verfügung gestellten Stellen müssten sich im Gleichklang bewegen "zu dem, was wir vorhaben". Und dann griff er ganz tief in die Schublade und zog in einer Art Drohgebärde in aller Augen grausige Szenarien daraus hervor: Wenn, wie von den Freien Wählern gefordert, im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Jubis), statt der 75,5 beantragten Neustellen nur 57 genehmigt würden, dann gebe es keine Erweiterungen der Kitas Oberlin, Spieltruhe, an der Polizeihochschule, in Mühlhausen oder am Deutenberg.