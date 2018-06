Villingen-Schwenningen. Am Sonntag, 10. Juni, findet in Pfaffenweiler ab 14 Uhr ein großer Festumzug anlässlich des Kreisfeuerwehrtages statt. Die Aufstellung erfolgt ab 11.30 Uhr in der Efeustraße, Steinbühlstraße, Dahlienweg, Göhrleweg, Neuer Weg (zwischen Hauptstraße und Im Oberdorf). Die Umzugsstrecke verläuft über die Straße Neuer Weg und die Hauptstraße bis zum Pfaffenweiler Sportplatz. Die betroffen Straßen sind bis voraussichtlich 17 Uhr gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit.