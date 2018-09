Villingen-Schwenningen Großer Andrang bei Street Food Tour

"Wir sind am Samstag noch einmal nach Hause gefahren, um Nachschub zu holen, dennoch müssen wir bereits drei Stunden vor dem Ende des zweiten Street Food-Tag schließen."

Am Freitag schmälerte Dauerregen das Geschäft, am Samstag waren die Voraussetzungen für einen Beuch der Street Food Tour nahezu ideal. Zum zweiten Mal wählten die Organisatoren in diesem Jahr den Muslenplatz als Etappenort. 18 Anbieter ordneten ihre Food Trucks und Verkaufsstände kulinarisch ausgefallener Spezialitäten rund um den Muslenplatz an. In der Mitte des Platzes waren zahlreiche Sitzgarnituren angeordnet, von denen ein Teil mit Zelten überdacht war. "Wir haben darauf Wert gelegt, unser Angebot so übersichtlich und gemütlich wie möglich zu präsentieren", bemerkt Saskia Wüst von der Marketingabteilung. "Wir rücken bewusst die kulinarischen Besonderheiten in den Fokus. Speziell für Kinder gibt es eine Hüpfburg und Papa Balloni mit seinen Luftballons." Es sei selbstverständlich, dass sich die Organisatoren stets darum bemühen, dem Trend zu folgen. Dieser liege momentan auf vegetarischen, veganen oder auch glutenfreien Speisen.

"Wer zu uns kommt, erwartet auch ausgefallene Neuheiten oder Entwicklungen", verweist Wüst auf einen Eisstand, der aus dem Hessischen in die Neckarstadt kam, um mit schwarzem Soft-Eis auf Milchbasis bei den Besuchern zu punkten. Dank der Zutat von Aktivkohle weckte die pechschwarze Erfrischung bei vielen die Neugier.