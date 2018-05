Villingen-Schwenningen Große Werke der Musikgeschichte

Das Publikum darf sich auf ein besonderes Meisterkonzert freuen: Auf dem Programm stehen große Werke der europäischen Musikgeschichte. Die Einführung mit interessanten Hintergrundinformationen findet um 19.15 Uhr im Raum Aktionen 1 statt.

Im Franziskaner Konzerthaus erklingen Michail Glinkas Ouvertüre zu "Ruslan und Ljudmila", Dmitri Schostakowitschs Suite aus dem Ballett "Der Bolzen" und das Klavierkonzert Nummer drei von Sergei Rachmaninow. Uraufgeführt wurde dieses Werk 1909 in New York. Rachmaninow, der bei der Aufführung den Solopart spielte, hatte es während der Atlantiküberfahrt nach Amerika auf einer stummen Klaviatur geübt. Später war in der amerikanischen Presse zu lesen, das Werk sei eines der "interessantesten Klavierkonzerte der letzten Jahre", jedoch auch sehr anspruchsvoll. In den folgenden Jahren wagten sich – wohl aufgrund der technischen Schwierigkeiten – erst einmal nur wenige Pianisten an das Werk.

Nikolai Tokarev, 1983 in Moskau geboren, meistert diese Herausforderung jedoch bravourös. Bereits mit sechs Jahren debütierte der gefragte Pianist mit einem Soloabend in Moskau, im Alter von 14 Jahren begann er in Europa und Japan zu konzertieren. Heute gastiert er regelmäßig bei internationalen Festivals und konzertiert mit zahlreichen Orchestern.