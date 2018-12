Villingen-Schwenningen Große Verdienste um Narrozunft und DJK-Fußballer

Über 60 Jahre war er Mitglied in der Narrozunft, 38 Jahre gehörte er dem Zunftrat an. Lange Jahre davon war er ein höchst fachkundiges Mitglied im Brauchtumsausschuss. Der Verstorbene war ein exzellenter Schemen-Kenner und Brauchtumsexperte erster Güte. Jahrzehntelang war Ummenhofer zusammen mit dem Ratskollegen Horst Jaud für das Beschaffen der Traktoren und Gespanne für die Fasnets-Umzüge zuständig. Dafür waren die beiden schon Monate vor der Fasnet in der gesamten Region und darüber hinaus unterwegs. Kurz vor der Fasnet verteilten sie dann noch die Rossgeschirre an die Fuhrmannsleute. 2004 verließ Heinz Ummenhofer den aktiven Rat und wurde zum Ehrenratsherren ernannt. Ummenhofer hat sich große Verdienste um die Zunft erworben. Er hat sich um viele Dinge gekümmert und auch immer mit angepackt, zum Beispiel beim Umbau der Zehntscheuer, wo er noch kräftig mitgeholfen hatte.

2005 erhielt der Malermeister und langjährige Stadtrat, der die Freien Wähler zwei Amtsperioden im Gemeinderat vertrat, die Verdienstmedaille des Landes.

Ummenhofer engagierte sich auch in der DJK und war dort über 30 Jahre Abteilungsleiter Fußball. Zuletzt konnten noch die Weichen für seine Nachfolge in diesem Ehrenamt gestellt werden, was Ummenhofer ein großes Anliegen war.