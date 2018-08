Villingen-Schwenningen Große Trauer um Bene Schaumann

Der Narrozunft und der Villinger Fasnet hatte er sich verschrieben und sich erst zu Jahresbeginn als aktiver Ratsherr aus dem Brauchtumsausschuss zurückgezogen, in dem er viele Akzente gesetzt hat. Gerade die Tradition des Strählens hatte es ihm angetan. Als er merkte, dass immer weniger Mäschgerle und Maschgere das Handwerk beherrschen, gab er zunächst im Freundeskreis sein Wissen weiter und rief dann Ende der 80er-Jahre mit Lambert Hermle und Karl Haas den Strählkurs ins Leben. Unzählige Hästräger haben sich seither bei ihm in die Kunst des Strählens einführen lassen und tragen so zum Erhalt der Tradition bei. Schaumann war ebenso ein unermüdlicher Motor bei den Maschgere- und Mäschgerleobede, bei denen er zeigte, wie sich Narro, Morbili und Altvillingerin korrekt anziehen, um an der Fasnet auf die Gass zu gehen.

Durch sein vielfältiges Wissen habe er einen wichtigen Beitrag für das Brauchtum geleistet, er sei ein hervorragender Schemen-, Hauben- und Häskenner gewesen, würdigt die Narrozunft ihren engagierten Mitstreiter. Immer wieder setzte er sich an vorderster Front für den Verein und die Fasnet ein. So war Be Schaumann auch viele Jahre für Einkauf und Logistik beim Zunftfest verantwortlich.

Tiefe Spuren rund ums Brauchtum hinterlassen