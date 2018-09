Villingen-Schwenningen Große Schüler fallen besonders auf

VS-Villingen. Begrüßt wurden Kinder und Eltern bei der Einschulungsfeier von Schulleiterin Simone Duelli-Meßmer. Diese verglich das Schulleben mit einem Gesellschaftsspiel. Hier wie dort gebe es beispielsweise normale Felder und Ereignisfelder.

"Ein solches Ereignisfeld ist der heutige Tag", meinte die Schulleiterin. Auch Regeln gebe es an der Schule und diese seien wichtig, damit sich alle wohlfühlen könnten. "Wir haben aber keine Regel zu viel, alle machen Sinn", schob sie gleich hinterher.

Zwar gehöre wie beim Spielen auch Glück zur Schullaufbahn. Allerdings komme es in der Schule stärker auf den Willen zur eigenen An­strengung an. Den neuen Schülern versprach Simone Duelli-Meßmer, dass ihre ­neuen ­Lehrer alles daransetzen ­würden, ihnen einen ­guten Start an der Schule zu verschaffen. "Es kommt aber vor allem auch auf euch an", rief sie die ­Schüler dazu auf, aktiv am Miteinander zu arbeiten.