Villingen-Schwenningen Große Pläne für die Kleinen der Polizei

Villingen-Schwenningen. Der Platz reicht schon jetzt nicht mehr aus – weder für den Betreuungsbedarf für Studierende oder Beschäftigte der Hochschule, noch für städtische Bedarfe. Die Kindertagesstätte ist gerade einmal zweigruppig, stattdessen will man nun auf vier Gruppen aufstocken. Und auch baulich muss sich einiges tun, denn die Infrastruktur lässt zu wünschen übrig. So müssen die Kinder mehrfach an- und ausgekleidet werden, um zur Mittagsverpflegung zu gelangen, derzeit täglich aus der Kindertagesstätte in den Sicherheitsbereich der Hochschule und dort in die Kantine gebracht werden. Mit dem Ausbau der Polizeihochschule wird der bisher genutzte Kantinenbereich zudem nicht mehr zur Verfügung stehen.

"Das Land baut und betreibt keine Kitas", diese Maxime gelte auch in Bezug auf die Kindertagesstätte an der Polizeihochschule, betont die Stadtverwaltung in einer Sitzungsvorlage für den Gemeinderat. Innen- und Finanzministerium befürworten zwar den Ausbau, wollen dafür jedoch keinerlei zusätzliche finanzielle Aufwendungen einbringen. In zähen Verhandlungen mit beiden Ministerien sei es der Hochschule immerhin gelungen, eine halbe Million Euro für vorbereitende Maßnahmen für die Erweiterung der Kita einzubringen. Dieses Geld jedoch reiche nur dafür aus, die EDV-Räume zu verlegen, was mit der Maßnahme notwendig werde, und die Außenanlage vorzubereiten. 2,5 Millionen Euro soll die Stadt für den Um- und Erweiterungsbau am Standort locker machen.

Die Kindertagesstätte soll künftig komplett außerhalb des Sicherheitsbereichs der Hochschule liegen. Das Land hat laut Stadtverwaltung in Aussicht gestellt, die erforderlichen Flächen zur Verfügung zu stellen.