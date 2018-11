Villingen-Schwenningen Große Fünf der Glonki-Gilde bleibt an Bord

Nachdem weder der Oberbürgermeister noch der Bürgermeister im Saal gesichtet wurden, ging es los. Die bis dato bestehende Männerriege im Rat war durch die Aufnahme von drei Aspirantinnen in den großen Rat durchbrochen worden, das gab Sonderapplaus von den Damen. Nach dem Kinderumzug dominierte bei den gelungenen Bällen der Wilde Westen, gefolgt am Sonntag bei der Fasnetsuche mit einem bombastischen Feuerwerk, der Zuschauerrekord war den Glonkis gewiss. Bei dem Montagsumzug hakte der Galawagen, doch auch dieses Problem wurde fix von den Glonkis gelöst. Die Züge harmonieren bestens mit den Glonkis, so konnte der Trommlerzug im November eine Spende an den Jungtrommlerzug überreichen.

Die Trommlerwieber nahmen am Adventsfenster teil und unterstützten befreundete Gruppen. Für den Spielmannszug begann die Fasnet mit dem Nachtumzug in Pfaffenweiler sowie dem Umzug in Niedereschach, auch gestaltete er die Schülerbefreiung in der Warenbergschule sowie das Wecken am Montag im Städtle. Beim Landesverbandstreffen in Nusplingen holten sich die Majoretten beim Twirling Talent Contest die Bronze-Medaille. Auch der Fanfarenzug mischte überall mit und gewann den ersten Platz im Wertungsspiel beim Landesverbandstreffen in Nusplingen. In Bad Dürrheim spielten sie anlässlich ihres 50. jährigen Bestehens auf der großen Bühne. Auch die Krawazi-Ramblers waren bei allen Aktivitäten dabei, nicht zu vergessen das 17. Guggentreffen in Pfaffenweiler.

Derzeit 1961 Mitglieder