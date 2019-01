Villingen-Schwenningen Große Freude über Neckarhalle

Es dauerte sieben Jahre bis 2015 ein Grundsatzbeschluss für den Neubau, statt der Sanierung des Beethovenhauses gefallen ist. Für zehn Millionen Euro sollte eine robuste Halle gebaut werden. Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit ist nun die Halle für 11,69 Millionen Euro nach Plänen des Tuttlinger Architekten Michael Muffler fertiggestellt worden. Die Mehrkosten resultieren laut Kleinhans und Dobmeier aus zusätzlichen Anforderungen. Alleine für die Außenanlagen wurde mehr als eine Million Euro investiert. Vorgabe sei gewesen, so Dobmeier, dass die Halle einfach, aber nicht hässlich, ähnlich einem Systembau sein dürfe und die nächsten hundert Jahre überdauere. Das ansprechende Ambiente mit den hellgrauen Stahlbetonwänden, kombiniert mit Wandverkleidungen aus hellem Holz und dem robusten Eichenparkett, wirkt elegant und gleichermaßen gemütlich. Die potenziellen Nutzer sind die Schwenninger Vereine und die Hochschulen in der Stadt. Festivals, Konzerte, Shows und Fastnachtsbälle wird es geben. Die Halle verfügt in der Maximalbestuhlung über 700 Sitzplätze und 1300 Stehplätze. Im Foyer kann durch eine Trennwand ein 100 Quadratmeter großer Raum abgeteilt werden, ein Wunsch, den die Hochschulen geäußert haben. Weitere Seminarräume sind vorhanden.

Das Nutzungskonzept, das Dobmeier 2008 erstellte, geht davon aus, dass die Halle auch für interkulturelle Begegnung zur Verfügung steht. Von vornherein sei klar gewesen, dass die Neckarhalle keine Konkurrenz zum Theater am Ring, dem Franziskaner oder der Tonhalle sein soll. Der Preis für die Nutzung der Neckarhalle sei im Vergleich zur Tonhalle ein bisschen günstiger, so Dobmeier. Rund 1000 Euro muss für eine Veranstaltung bezahlt werden. Die Nutzer können zwischen vier Caterern auswählen, die gehobene deutsche Küche, eine einfache Speisekarte für Fastnachtsveranstaltungen und türkisch-orientalische Küche bieten. Die Hochschulen haben noch die Möglichkeit, Mensa-Dienste in Anspruch zu nehmen. Eigenbewirtschaftung sei nur im Getränkebereich möglich. Dass die Halle gut angenommen wird, davon geht Dobmeier aus. Er rechnet mit 60 Veranstaltungen in diesem und mit 100 im kommenden Jahr. "Wir sind optimistisch, dies zu erreichen."

Zwar wird es nichts mehr mit dem großen Paukenschlag zur Eröffnung Ende März, weil schon einige Veranstaltungen bis dahin in der Halle stattgefunden haben. Rupert Kubon machte mit seiner Verabschiedungsfeier am 21. Dezember den Anfang, die Narrenzunft folgte mit dem Abstauben und jetzt am Wochenende mit den beiden Eröffnungsbällen. Dennoch bestehe Anlass zur Freude, so Dobmeier. Jetzt gibt es halt viele Trommelschläge in der Eröffnungswoche vom 24. bis 31. März.