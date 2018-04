Villingen-Schwenningen Grooven bis tief in die Nacht hinein

Am Riettor füllte die lokale Soul- und Funkband "Eat the Beat" von Stefan Higler das Café von Rudi Fürst-Maschek. Im Kapuzinerhof war Classic-Jazz, Blues und Gospel des Sydney Ellis Quartetts zu genießen und bei Andreas Häfner trafen sich mit Stefan Merkl, Rares Popsa und Steffen Vogt drei vorort bekannte Musiker unter dem Namen "The Trio" zum Lounge-Jazz. "Da wird man nicht gefragt, da muss man sich melden", war aus den Reihen der hiesigen Musiker und Bands zu hören auf die Frage, warum vergleichsweise wenige aus der Region kamen. Getan hatten das Sandro Camilli, der im "Apéro" als Solo-Pianist überraschte, die Rock-Pop-Coverband "Cross Age" aus Stockach, die den großen Saal im Münsterzentrum füllte und "Roccaine", die Rock- und Bluesband aus Bad Dürrheim, die im "Zuma" aufspielte. Aus Balingen ins "Backwerk" kam "Double Gum" mit Rock, Pop und einer Prise Country und in Tuningen beheimatet ist "Garage 7" mit Musik von Tom Petty & the Heartbreakers, Bruce Springsteen und Johnny Cash, die im Gasthaus Ott zu hören war.

Nachdem in den Kneipen um ein Uhr der letzte Ton verklungen war, konnten Nachtschwärmer bei der SWR3-Club-Party mit DJ Jan Garcia noch zwei Stunden lang weiterfeiern.

Eine Frage zog sich wie ein roter Faden durch die Nacht: warum kamen nicht wieder rund 3800 Menschen zum "Nightgroove 2018"? Ein langes Wochenende, das viele Berufstätige für Kurztrips nutzen, hatte man auch im vergangenen Jahr als Termin gewählt.

War der Grund für das spürbar geringere Interesse die meteorologische Bedrohung durch Regenschauer, die dann gar nicht einsetzten oder liegt gar das Spendenziel weniger Menschen am Herzen? "Ich tue mich diesmal sehr schwer", gestand Lionsmitglied und Buttonverkäufer Josef Moosmann.