Der Künstler wurde am 20. Juli 1890 in Bologna geboren und studierte an der Accademia di belle arti in seiner Heimatstadt. Von 1914 bis 1930 arbeitete Morandi mit Unterbrechungen als Zeichenlehrer an der Volkshochschule in Bologna. 1930 wurde er als Professor auf den Lehrstuhl für Radierung an der Accademia di belle arti in Bologna berufen. Er starb am 18. Juni 1964.

Zu Lebzeiten nur von wenigen Fachleuten beachtet, hängen seine Bilder heute in den großen Museen und bedeutenden Privatsammlungen in aller Welt. Mit der Ausstellung "Giorgio Morandi – Licht und Farbe" sind im Lovis-Kabinett Grafiken, Zeichnungen, Aquarelle und Ölbilder, die zwischen 1923 und 1964 entstanden sind, zu sehen. "Mit dieser Ausstellung kann das Gesamtwerk des Künstlers, seine Landschaften und seine Stillleben, kennengelernt werden", sagt Galerieleiter Wendelin Renn. "Und mit über 60 Meisterwerken ist es die größte Morandi-Ausstellung, die in den letzten 25 Jahren in Deutschland zu sehen war."

Zu Ausstellungen der Klassischen Moderne hatte die Städtische Galerie seit 1997 an zehn zeitgenössische Komponisten, darunter berühmte Musiker wie Massimo Gatti, Mailand, Gerhard Müller-Hornbach, Bad Vilbel bei Frankfurt oder José M. Sánchez-Verdú, Madrid, Kompositionsaufträge erteilt. Zur Morandi-Ausstellung wird in diesem Jahr ein Werk, das Sarah Nemtsov komponieren wird, durch das Ensemble Open Source Guitars (OSG) der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen unter der Leitung von Barbara Lüneburg zur Uraufführung kommen.