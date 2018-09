Villingen-Schwenningen Griff zum Smartphone selbst bei Routinekauf

Wer online attraktiv erscheint, gewinnt Kunden, wer nicht online wirbt, gerät zunehmend in den Hintergrund. Ein Online-Auftritt allein ist da jedoch nicht die Lösung. Zur Umsatzfrage und der strategischen Überlegung zum Ort des Verkaufs kommen weitere komplexe Anforderungen hinzu. In diesem Bereich hat der Einzelhandel Nachholbedarf. Thomas Weisser, Inhaber des Hauses der 1000 Uhren in Triberg und zweiter Vorsitzender des Einzelhandelsausschusses der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, rät deshalb: "Die Einstellung ändern und Erlebnisse schaffen!". Seiner Meinung nach wird zukünftig nur noch erfolgreich sein, wer das Umdenken schaffe und verstehe, was dem Kunden in der neuen Welt wirklich nutze. "Das Geschäft wird zukünftig funktionieren, wenn man den Kunden versteht und sich auf die Digitalisierung einlässt und nutzt", ist er überzeugt.