Nico ist 15 Jahre alt und egal, was er macht: Er bekommt Stress. Sitzt er vor der Playstation oder schaut Netflix, gibt es Ärger mit den Eltern. Trifft er sich mit Freunden an öffentlichen Plätzen der Stadt, erntet er kritische Blicke. Verabredet sich seine Clique zum Kicken oder Körbe werfen, greift sicher ein Anwohner zum Telefon und beschwert sich. Bei allem Verständnis für Ruhe bedürftige Bürger und Überlegungen der Stadtverantwortlichen: Die Kombisportanlage ist eine klasse Idee. Doch dies darf nicht zu Lasten dezentraler Spielzonen gehen. Kinder und Jugendliche brauchen Freiraum in der Nähe – das kann man nicht oft genug laut sagen. Statt immer nur einzelnen Bewohnern nachzugeben und zu sanktionieren, wären Kompromisse oder Alternativen klüger. Junge Villingen-Schwenninger brauchen ihre Grenzen, Erwachsene auch.