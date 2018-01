Villingen-Schwenningen Grenadiere begrüßen 2018 mit zwölf Salutschüssen

Der Ablauf der Zeremonie war wie immer militärisch straff geordnet und stellte am Neujahrstag für viele Villinger Bürger beinahe eine Pflichtaufgabe auf dem vorderen Hubenloch dar. Rund 200 Neugierige erwarteten die zwölf Salutschüsse, jeweils für einen (altgermanischen) Monat im Jahr, verbunden mit einem Gruß aus der Urkunde an bestimmte Personen der Stadt.

Mit dem Neujahrsschießen gedenken die Grenadiere der Tatsache, dass 1633 die Bürger Villingens tapfer die Winterbelagerung durch Schweden und Württemberger überstanden. Diesem Sieg geschuldet, wurden am 1. Januar, dem Beginn des germanischen Hartung, "um die achte Stunde zwölf Salutschüsse abgefeuert". Der Franziskanerpater Ungelehrt hielt in seiner Chronik fest, "dass die Statt an ihr selbst nit groß ist. Ringsweis herum 2585 Schritt, ist ganz in die Ovalfigur gebauen, dass man vom Markt­bronnen wegen der Grede der Gassen zu allen vier Thoren aussehen kann. Liegt ­ansonsten in einem Lande, da außer Thannenzapfen, Schlehen und Hagenbutzen wenig Obst wächst, aber ein gutes Korn."

Schlag acht Uhr begann am Rosengarten die sich seit Jahrzehnten wiederholende Zeremonie. Hauptmann Wolfgang Kunle vom Historischen ­Grenadiercorps 1810 ließ die Urkunde verlesen, auf deren Inhalt der Brauch fußt. "Das Historische Grenadiercorps nimmt den Brauch des Neujahrsschießens wieder auf, den vormals die ledigen Bürgerssöhne pflegten." Und damit alle Villinger "etwas davon haben", wurden von den Grenadieren in ihren ­schmucken grünen Uniformen vier Geschütze in verschiedene Himmelsrichtungen ausgerichtet, und es wurde Salventakt geschossen im Abstand von einer Minute.