Villingen-Schwenningen Grenadiercorps reist zu Gedenktagen nach Italien

Nach einer zehnstündigen Fahrt trafen die Männer und Frauen des Corps am Freitagnachmittag in Tolentino in der italienischen Provinz Macerata ein und errichteten ihr Biwak im Park des Kastells Rancia. Der lange Abend an den Biwakfeuern gab Gelegenheit, gleichgesinnte Hobbykameraden aus Tschechien und Italien kennen zu lernen. Der Samstag bot reichlich Gelegenheit zum Exerzieren, zur Besichtigung des Castello della Rancia und zum Erkunden der näheren Umgebung. Am späten Nachmittag wurden dann für die vielen interessierten Gäste aus der Region historische Szenen vom Angriff der neapolitanischen Armee auf das Kastell aufgeführt. Nach historischen Tanzvorführungen und einem Offiziersball im Castello klang der Abend wiederum am Lagerfeuer aus.