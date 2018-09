Villingen-Schwenningen. Auch in dieser Spielzeit spendet der Freundeskreis Kultur VS kostenlose Jugend­abonne­ments für Schüler der weiterführenden Schulen der Region. Ziel des Projekts ist es, mehr junge Menschen an anspruchsvolle Kulturereignisse der Stadt heranzuführen. Dafür sollen die Schüler einen Textbeitrag einreichen zum Thema "Musik, Tanz und Theater bringen Menschen in Bewegung und öffnen Türen". Die weiteren Modalitäten können der Forumseite der Homepage www.freundeskreis-kultur-vs.de entnommen werden. Einsendeschluss ist der 13. Oktober. Teilnehmen können alle Schüler von Villingen-Schwennin­gen zwischen 14 und 18 Jahren. Der Freundeskreis wählt die besten Beiträge aus und stellt über 20 Freiabonne­ments für vier Vorstellungen nach Wahl zur Verfügung.