Villingen-Schwenningen Grandioses Umzugsfinale trotz Sauwetter

Wie viele andere hat es sich auch bei ihr und den Kindern herumgesprochen, dass in Villingen Geiz verpönt ist. Die Zünfte teilten aus, schmissen wie die Weltmeister Malzer und Schokolädle aus ihren Körben und Brezeln von den Wägen. "Wir haben sogar einen Rucksack dabei", erklärt ein kleines Mädchen stolz. Immer wieder schielten die Zuschauer nach oben, ob es wohl noch was werde mit den Auflockerungen heute? Doch es wurde nichts.

Die meisten hielten es jedoch wie ein Glonki: "Es könnte noch schlimmer sein." Zu Späßen aufgelegt waren viele, die die Straßen säumten: "Kann ich bei Ihnen eine Bestellung aufgeben, Bier und Wurstsalat": Die Reaktion auf den Anblick einer Schwarzwälder Bote-Redakteurin, die gerade Notizen machte.

Mieses Wetter lässt nicht nach

Am Oberen Ende der Stadt warfen mehrere Scheinwerfer ein gleißendes Licht auf die Straße. Könnte gut sein, dass Villingen jetzt tatsächlich weltbekannt wird. Nicht nur in der Fantasie der Fasnetsbegeisterten. Ein Team des Südwestrundfunks reiste in die badische Narren-Hochburg an. Sonja Faber-Schrecklein, Werner Mezger und Peter Kerber moderierten den Umzug. Das Trio und ihre Mitarbeiter dürften sicherlich nicht enttäuscht gewesen sein.

Das miese Wetter ließ zwar nicht nach. Dafür erlebten sie und ’zig Tausende von Zuschauern Fastnacht vom Feinsten. Stolze Narros mit Gefolge defilierten an der jubelnden Menge vorbei, Stachis gierten nach Käpple, die ihre Besitzer krampfhaft festhielten. Manches kleine Maschgerle zeigte schon erste Ermüdungserscheinungen und gähnte herzhaft in die Kamera. Der wurstbewehrte Butzesel trieb seinen Schabernack, bevor die "Schönste", die Wuescht, den Abschluss des Narrozunftzuges bildeten.

Zum Glück war noch lange nicht Schluss, erlebte das Publikum das Defilé der Katzenmusik, mit Katern und Miezen in allen Größenordnungen.

Auf ihrem Themenwagen rechneten die Kamuvis mit Oberbürgermeister Jürgen Roth ab: Tja, zum König von Deutschland hat es zwar nicht gereicht, dafür zum "König der Straßen" in VS. Lautstark und sehenswert dann die Glonk-Gilde.

Zahllose Hästräger verschiedener Zünfte, Hexen, Clowns, dazu viele Musikgruppen aus VS und Umgebung und gruselige Gestalten machten den Dienstags-Umzug erneut zu einem Spitzen-Finale, mit dem Zunftmeister Anselm Säger insgesamt mehr als zufrieden war. "Es war eine richtig klasse Saison", trotz des verregneten Dienstags. Und auch die Polizei war zufrieden, weil "alles so schön ruhig war". Zumindest Stand Spätnachmittag.