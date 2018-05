Villingen-Schwenningen Grande Dame wird 85 Jahre alt

Der Name täuscht: Als Lisa Scherer kam sie in Villingen zur Welt und wuchs zusammen mit vier Geschwistern in der Obrist-Aescher-Straße auf. Doch sie hat keine deutsche Staatsangehörigkeit mehr – offiziell ist sie Amerikanerin. Doch der Reihe nach: Mit dem Realschulabschluss ging sie beim einstigen Herrenausstatter "Langenbacher" in der Niederen Straße in die Lehre zur Einzelhandelskauffrau.

Mit 18 wollte sie lieber die große weite Welt kennenlernen und ging nach München, der Heimat ihrer Mutter. Dort lernte sie ihren Mann kennen, einen amerikanischen Soldaten, und folgte ihm in die Vereinigten Staaten. Ihre beiden Kinder erblickten in Amerika das Licht der Welt, ein Grund, warum Lisa Boulton die amerikanische Staatsbürger-schaft nicht abgeben will. Inzwischen sei zwei Pässe zu haben zwar möglich, aber nicht in ihrem Fall. Die Ehe scheiterte an der Trunksucht ihres Mannes und sie kehrte 1964 nach 14 Jahren in der Fremde mit ihren Kindern nach Deutschland zurück.

Heute lebt ihr Sohn wieder in den Staaten, ihre Tochter in Deutschland. Arbeit fand Lisa Boulton zunächst in der Uhrenfabrik Schmeckenbecher, dann als Produktionsassistentin bei der Musikproduktion Schwarzwald (MPS) und später als Sekretärin der SABA-Geschäftsleitung. Bei MPS begann für sie, die schon als 15-Jährige ihre Liebe zum Jazz entdeckte, eine großartige Zeit, obwohl, wie sie sich erinnert, der Job "so schlecht bezahlt wurde", dass sie zusätzlich in Bad Dürrheim kellnern musste, um sich und ihre Kinder durchzubringen.