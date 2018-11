Villingen-Schwenningen Gottesdienst zum Buß- und Bettag

Vor 80 Jahren haben mutige Pfarrer aus diesem Anlass die gerade geschehenen Novemberpogrome beklagt und zur Umkehr aufgerufen. Solchen Mut braucht es heute im Land nicht mehr.

Dennoch bietet auch heute dieser besondere Gottesdienst Gelegenheit zum Nachdenken: Wo regieren Tod und Finsternis die Welt, auf welchen Irrwegen scheint ein Umdrehen unumgänglich, welchen Bildern und Ideen wollen die Christen folgen und was stärkt sie dazu?, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Kirchengemeinde. Um diesen Fragen nachzugehen, gibt es am Mittwoch, 21. November, 19 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl in der Stadtkirche.