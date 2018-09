Villingen-Schwenningen Gottesdienst und Orgelmatinee über Trost

VS-Villingen. Am 16. September startet die begleitende Veranstaltungsreihe zur Ausstellung Trost, die mit Fotografien von Gülay Keskin vom 14. September bis 10. Oktober in der Johanneskirche Villingen zu sehen ist. Den Gottesdienst im Rahmen der Ausstellung halten Klinikseelsorger Pfarrerin Elke Schott und Gemeindereferent Karl-Heinz Richstein, der auch die Predigt übernimmt. Die Texte und Lieder beleuchten das elementare Bedürfnis nach Trösten und getröstet werden von verschiedenen Seiten. Im Mittelpunkt steht hierbei Psalm 77. Im Anschluss spielt Bezirkskantor Marius Mack in einer Orgelmatinee ab 11.30 Uhr die "Elf Choralvorspiele op.posth".