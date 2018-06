Villingen-Schwenningen Gospelchor begeistert Publikum

VS-Villingen. Die Voices of Joy kamen für ein Benefizkonzert in die Gnadenkirche der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Villingen, die auf Grund ihres Mitgliederzuwachses aus allen Nähen platzt. Es war der letzte Auftritt des Gospelchors aus Villingen-Schwenningen, der seine Tournee im Jahr des 20-jährigen Bestehens am 21. September bei einer Gospelnacht in Karlsruhe fortsetzt.