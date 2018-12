VS-Villingen. Die beliebte Reihe der Adventsmusiken in der Markuskirche, Heidelberger Straße 4, in Villingen, wird an diesem Samstag, 18 Uhr, nach dem schwungvollen Start mit dem Gospelchor chorus mundi fortgesetzt mit dem traditionellen Weihnachtskonzert des Gymnasium am Hoptbühl. Schüler der Klassen fünf bis zwölf präsentieren an diesem Abend Chor- und Instrumentalmusik, solistische Beiträge und Musik aus der Bläserklasse. Die Leitung des Konzertes übernimmt die verantwortliche Fachschaft. Dazu gehören Matthias Jakob, Kathrin Maurer, Ulrike Schaper-Nolte und Holger Springsklee. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.