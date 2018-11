VS-Villingen. Der Gospel-Chor "Voices of Joy" aus Villingen-Schwenningen wird am Samstag, 24. November, 19 Uhr, in der Benediktinerkirche in Villingen ein Konzert geben. Dieses Mal findet das Gospelkonzert im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Zehn Jahre Hospiz-Förderverein" zu Gunsten des geplanten Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe in Schwenningen statt. Der Eintritt ist frei.