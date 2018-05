Villingen-Schwenningen Goldfisch Heinz zieht die Blicke auf sich

Seit geraumer Zeit, dreht Heinz der Goldfisch nun in der Galerie seine Runden und verwandelt die Räume in das wohl größte Aquarium der Stadt. Die Fotografen und Galeristen machen sich mit dieser vordergründig banalen Ausstellung auf einen foto-philosophischen Exkurs. Das weltweit bekannteste und älteste Haustier wurde nur gezüchtet, um es zu betrachten. Doch die Frage ist, wer nun wen betrachtet und warum der Mensch den Tieren einen Namen gibt und Tiere seine besten Freunde sind. Über diese und viele weitere Fragen kann man sich beim Rundgang durch die Galerieräume so seine Gedanken machen.

"Ein weitere Grund diese Ausstellung zu besuchen ist, dass Heinz nicht nur hübsch anzusehen ist, sondern er beruhigt auch ungemein. Ein Schlafexperte hat herausgefunden, dass beim 15-minütigen Betrachten der Blutdruck sinkt und man in einen Tiefschlaf fällt", scherzen die Ausstellungsmacher Ralf Wehrle und Uwe Frank.

Die Ausstellung ist bis 28. Juni zu sehen. Geöffnet hat die Galerie Bovistra donnerstags von 18 bis 20.30 Uhr oder nach Vereinbarung unter E-Mail info@bovistra.de und Telefon 0171/52 6 33 21.