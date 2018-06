Villingen-Schwenningen Goldfisch Heinz ist der Star des Salongesprächs

Inmitten der lebendigen Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen, philosophieren, diskutieren und sich angeregt austauschen ist das Motto. Dieses Veranstaltungsformat gibt es seit mittlerweile anderthalb Jahren. Mit Erfolg.

Die Initiatorinnen, die Inhaberin Simone Mader und ­Birgit Labus, sind beide begeistert davon, Menschen in Kontakt zu bringen, Gespräche anzustoßen und über viele gute Gedanken gemeinsamen zu sinnen. "Wir haben schon sehr interessante und inspirierende Abende erlebt mit spannenden, lustigen, kontroversen und vor allem bereichernden Gesprächen", so das Resumee des Duos. "Das Thema für den Abend bringen wir immer mit und freuen uns darauf zu erleben, welche Gedanken uns im Gespräch mit unseren Gästen zufliegen." Für das kommende Salongespräch haben die Initiatorinnen etwas Besonderes vorbereitet: Am Samstag, 30. Juni, beginnt der Salonabend um 19 Uhr in der nahe gelegenen Galerie Bovistra, Volta­straße 4. Dort werden die Fotografen und Galerie­inhaber, Ralf Wehrle und Uwe Frank, durch ihre aktuelle Ausstellung führen, ein photo-philosophischer Exkurs mit einem einzigen Protagonisten, Heinz – Der Goldfisch. Das weltweit bekannteste und älteste Haustier, nur gezüchtet um es zu betrachten. Über Heinz können sich die Gäste beim Rundgang durch die Galerieräume seine Gedanken machen.

Anschließend begeben sich die Gäste zum "Heimathafen" und gehen zum entspannten Salon-Sommer-Grillabend über. Das Thema für diesen Abend lautet "So’n Goldfisch knipsen, das kann doch jeder?! Über die Kunst (in) der Fotografie". Anmelden kann man sich für diesen Abend direkt im Ladengeschäft ­"Heimathafen" oder per E-Mail, Infos gibt es unter www.heimathafen-vs.de/veranstaltungen.