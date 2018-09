Der vierte Bauabschnitt zur Sanierung der Stadteinfahrt West hat am Dienstag begonnen. Seit dem Morgen ist die Goldenbühlstraße halbseitig gesperrt, sie kann aus Richtung der Wieselsbergstraße/An der Schelmengaß nicht mehr befahren werden. Das zuständige Bauunternehmen hat eine gut ausgeschilderte Umleitung eingerichtet, die die Verkehrsteilnehmer von der Wieselsbergstraße kommend über die B 33 und die Vockenhauser Straße in die Goldenbühlstraße führt. Auf dem Abschnitt zwischen der Vockenhauser Straße und der Pforzheimer Straße wird der Kanal teilweise ausgewechselt, die Fahrbahn grundhaft erneuert sowie beidseitig ein Geh- und Radwege hergestellt. Über den Winter soll die Straße voll befahrbar sein. Im nächsten Jahr erfolgt die Sanierung ab der Pforzheimer Straße bis einschließlich der Kreuzung Goldenbühlstraße/Wieselsbergstraße/An der Schelmengaß in gleicher Form. Foto: Eich