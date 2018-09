Villingen-Schwenningen Gnadenkirche baut neues Gemeindezentrum

Villingen-Schwenningen (uwk). Das Gemeindezentrum der Gnadenkirche soll an der Ecke Wilhelm-Schickard-Straße/Europaallee auf einer Fläche von etwa 0,7 Hektar entstehen. Um das Projekt an dieser Stelle im Zentralbereich von VS verwirklichen zu können, muss der Technische Ausschuss der Stadt einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Gnadenkirche" aufstellen. In der nächsten Sitzung, am Dienstag, 11. September, 17 Uhr, im Schwenninger Rathaus beschäftigt sich das Gremium mit dem Projekt der Gemeinde, die bislang am Wiener Platz im Villinger Wohngebiet Steppach untergebracht ist. Im Neubau soll es unter anderem einen großen Kirchenraum mit Nebenräumen für etwa 500 bis 700 Personen geben. Den von der Gnadenkirche ausgeschriebenen architektonsischen Wettbewerb hat das Architekturbüro Muffler aus Tuttlingen ge­wonnen.