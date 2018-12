In der Muslen herrscht vorweihnachtliche Stimmung: Am Freitag Vormittag haben die Buden des Schwenninger Weihnachtsmarkts zum ersten Mal ihre Läden geöffnet. Ab sofort zieht wieder Glühwein- und Würstchenduft durch die Fußgängerzone. Michael Steinert (links) und Peter Sailer haben gleich ihre Mittagspause genutzt, um sich mit einem warmen Getränk dort zu stärken. Die offizielle Eröffnung fand am Freitag um 18 Uhr statt. Noch bis 23. Dezember lädt der Weihnachtsmarkt mit seinem Angebot zum Schlendern und Einkaufen ein. Foto: Parage