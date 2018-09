Villingen-Schwenningen Glücksspirale finanziert Aufstehhilfen

Stürze beispielsweise ziehen oft schwerwiegende Folgen nach sich, die vor allem bei älteren Menschen gravierend sein können. Sie stellen dabei zum einen eine große Gefahr für deren körperliche Gesundheit und zum anderen für ihr psychisches Wohlergehen dar. Eine effektive Sturzprävention spielt daher in einer Pflegeeinrichtung eine bedeutsame Rolle. Geeignet zum Schutz von sturzgefährdeten, pflegebedürftigen Menschen ist hierfür beispielsweise der Einsatz von Niedrigflurbetten. Sehr bewohner- und mitarbeiterfreundlich ist hierbei, dass die Höhe des Niedrigflurbettes von 25 bis 80 Zentimeter verstellt werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung der AWO. So könne der Bewohner sicher mobilisiert werden und der Mitarbeiter auf eine rückenschonende Ausführung achten.

Auf der Suche nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten hat Hayer auch in zwei zusätzliche und ebenfalls von der Glücksspirale geförderten Aufstehhilfen investiert, die aufgrund der zunehmenden Multimorbidität und Immobilität der Pflegebedürftigen erforderlich geworden sind. Durch die Nutzung der Aufstehhilfen ist es möglich, Pflegebedürftige, die nur kurzzeitig und unter Zuhilfenahme von Stützhilfen stehen können, zu mobilisieren und beispielsweise in den Aufenthaltsbereich zu bringen. Dies verbessere deutlich die Teilnahme am gemeinschaftlichen Leben und steigere die Mobilität und dies ohne Rückenbelastung des Pflegepersonals. "Es ist schön, den Erfolg zu sehen, der Bewohnern und Personal gleichermaßen zu Gute gekommen ist", freut sich Einrichtungsleiter Martin Hayer.