Villingen-Schwenningen Glückspilz heißt Frank Stehle

Im Anschluss an die Preisübergabe am Mittwochnachmittag rührte Susanne Orlowski von der Wirtschaftsförderung gemeinsam mit Birgit Messner vom "Casa Moda" die Lostrommel, um den Gesamtsieger zu ziehen. Aus allen 291 Teilnehmern wurde Frank Stehle aus Schwenningen gezogen – ein Teilnehmer aus der zweiten Gewinnspielwoche, wie der Lösungssatz auf der Karte verriet. Er erhält den Hauptgewinn, einen Wertgutschein in Höhe von 200 Euro. "Der Gewinner wird von uns eingeladen, damit wir ihm den Preis übergeben können", sagte Susanne Orlowski.

Das vierwöchige Gewinnspiel sei eine tolle Aktion gewesen, resümiert Orlowski. Mit 291 Teilnehmern sei sie durchaus zufrieden.