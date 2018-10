Villingen-Schwenningen Glockenriss: Folge von Materialermüdung

Die letzten Untersuchungen stehen zwar noch aus, aber für Michael Plitzner vom Europäischen Glocken-Kompetenzzentrum an der Hochschule Kempten steht die Diagnose so gut wie fest. Der knapp 40 Zentimeter lange Riss an der 5,4 Tonnen wiegenden Glocke, die die Villinger Bürger der Kirchengemeinde 1954 stifteten, ist die Folge von Materialermüdung. Ob die schon durch Fehler bei der Herstellung der Glocke durch die renommierte Glockengießerei Schilling aus Heidelberg vorbestimmt war, etwa durch Gasblaseneinschlüsse, lässt sich laut Plitzner erst bei der Reparatur sagen.

Entlang des Risses muss die Glocke dabei aufgeschnitten und mit Bronze neu verfüllt werden. Dann entscheide sich auch, ob die Glocke überhaupt wiederherstellbar sei oder durch eine neue ersetzt werden müsse. Möglich sei auch, so der Gutachter, dass die Glocke aufgrund eines falschen Läutewinkels des Klöppels überlastet war. Dieser wird jetzt noch ausgebaut und gewogen.

Bronzeglocken haben zwar eine fast unendliche Lebensdauer, doch dass sie reißen, kann immer wieder passieren. Das gleiche Schicksal ereilte auch den "Dicken Pitter" im Kölner Dom, mit 20 Tonnen Deutschlands größte Kirchenglocke sowie die mittelalterliche Gloriosa in Erfurt.