Villingen-Schwenningen Gleit-Zeit in der Region

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Netz an Loipen ist weit verzweigt. Und so ist es nicht selten, dass eine Loipe auf der Gemarkung der einen Gemeinde beginnt, um zum geselligen Abschluss in einem der zahlreichen Ausflugslokale auf anderer Gemarkung zu enden. Anfänger wie Fortgeschrittene oder ambitionierte Läufer kommen dabei gleichermaßen auf ihre Kosten.

Rund um das Oberzentrum Villingen konnten die Loipen infolge der lange Zeit sehr nassen Witterung erst Mitte Dezember gespurt werden – der Boden war schlichtweg zu nass, um das Präparieren mit dem Loipenspurgerät möglich zu machen. In den höheren Lagen des Schwarzwalds allerdings frönen die Langläufer schon seit mehreren Wochen ihrem Lieblingssport.

Landkreis bietet viel