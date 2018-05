Villingen-Schwenningen "Glaubenskrieg" um Kreuzung und Kreisverkehr

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Während Klaus Martin, Ortsvorsteher von Obereschach, meinte, man könne die Straße nach Weilersbach sperren, um weitere Unfälle zu vermeiden, war Silke Lorke, Ortsvorsteherin von Weilersbach, anderer Meinung. Schließlich entschied das Gremium analog einem Vorschlag von Jürgen Roth, der Stadt Villingen-Schwenningen zu empfehlen, die Straße erst einmal zu sperren. Dann könne der Verkehr an dieser Stelle unter den neuen Voraussetzungen gezählt werden. Unterdessen könne man in Ruhe den Kreisverkehr vorbereiten und die Maßnahme dann gegebenenfalls in den Haushalt 2019 einstellen. Der Kreisverkehr soll den Landkreis 250 000 Euro kosten.