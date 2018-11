Villingen-Schwenningen Glaserzunft pflegt die Fasnet und belebt Ortsgeschehen

Ortsvorsteher Martin Wangler hob vor allem das gesellschaftliche Engagement des Vereins das Jahr über hervor. Die Jungen würden vorbildlich ins Leben im Ort einbezogen, ob an der Fasnet, bei der Ostereiersuche oder beim Rübengeisterfest an Kilwe, zu dem 26 Kinder kamen, was rund 15 Prozent der Gesamtbevölkerung sind.

Bei den Wahlen wurden Andreas Neininger zum Schriftführer und Daniel Hesenius zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Auf 170 Einwohner kommen 109 eingeschriebene Narren, davon 45 aktive Erwachsene, 15 Jugendliche und 49 passive Mitglieder. Die Vorsitzende Claudia Neininger war stolz auf ihre Truppe. "Wir sind ein netter und auch geselliger Verein, und wenn etwas ist, kann man miteinander schwätze." Es stehe ein Angebot vom Roten Kreuz Tannheim für einen Erste-Hilfe-Kurs, teilte sie mit.

In der kommenden Fasnetszeit wird sich die Glaserzunft auch bei den Umzügen in Pfaffenweiler, Aichhalden, Eisenbach, Bad Dürrheim, Seelbach, Immendingen, Hüfingen und Ewattingen sehen lassen. Der traditionelle Christbaumverkauf, bei dem man auch im Wald seinen Baum fällen kann, ist am Samstag, 8. Dezember.