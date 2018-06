Villingen-Schwenningen Gitarrenmusik erleben

Am Samstag, 9. Juni, 20 Uhr, laden sie im Franziskaner Chorraum in die "vielsaitigen" Klangwelten der Gitarre ein.

Ob im Abt-Gaisser-Haus, im Franziskaner Konzerthaus, in der Musikakademie, in der Städtischen Galerie oder im Capitol Schwenningen, ob solistisch, in Ensembles oder mit den großen Klangkörpern der Stadt wie dem Sinfonieorchester VS oder der Stadtmusik Schwenningen – mit ihren vielen Auftritten haben die Lehrenden, Schüler und Studierenden das faszinierende Instrument Gitarre auf unterschiedlichste Weise vorgestellt und sich eine große Fangemeinde erspielt.

Bei ihrem gemeinsamen Konzert präsentieren die fortgeschrittenen Schüler der Akademie, Studierenden aus Trossingen und Lehrkräfte der beiden Institutionen nun in unterschiedlichen kammermusikalischen Besetzungen Gitarrenmusik aus Vergangenheit und Gegenwart.