VS-Villingen. Am Mittwoch, 27. Juni, 20 Uhr, gibt der Gitarrist Roberto Legnani in Villingen im Abt-Gaisser-Haus, Schulgasse 23, ein Konzert: eine Hommage an die klassische Gitarre, an ihr natürliches und grandioses Klangspektrum. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse ab 19.30 Uhr. Roberto Legnani ist auf großer Deutschland-Tournee. Mit seinem neuen außergewöhnlichen und faszinierenden Instrument – einer "Stradivari" unter den Gitarren – präsentiert er virtuose und brillante klassische Kompositionen, darunter Bekanntes wie zum Beispiel "Recuerdos de la Alhambra" von Francisco Tárrega, aber auch von Legnani wieder entdeckte Meisterwerke sowie seine Eigenschöpfungen, unter anderem "Moods from the Song of King David".