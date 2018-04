Villingen-Schwenningen Girls und Boys schnuppern rein

An diesem bundesweiten Aktionstag sollen die jungen Schülerinnen und Schüler neugierig gemacht werden, vor allem darauf auch mal in die Berufswelt einzutauchen, die sonst eher dem anderen Geschlecht zugeordnet wird. Und so haben auch 22 junge Menschen aus der Umgebung für einen Tag in die Berufswelt hineingeschnuppert. Etwa bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen: Dort wartete auf die 13 Mädchen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren ein spannender Tag bei den Technischen Diensten VS. Dabei wurden den Schülern unterschiedlichste Berufsbilder aus dem technischen Bereich vorgestellt. Dazu gehörten die Berufe Forstwirt, Vermessungstechniker, Bauzeichner, Straßenwärter, Landschaftsgärtner und Mechatroniker für Land- und Baumaschinen. Mittendrin statt nur dabei waren die Mädels beim Besuch im Wald von Villingen-Schwenningen und durften dort aus sicherer Entfernung bei einer Baumfällung zusehen.

Theresa Stern von den St. Ursula Schulen war begeistert: "Ich interessiere mich sehr für den Beruf der Forstwirtin und deshalb war das für mich eine gute Erfahrung." Im Bereich der Vermessungstechnik durften die Mädels auch mal selbst mit Hand anlegen – mit Tachimeter und GPS-Gerät ausgerüstet ging es auf Gummibären-Suche, was für viel Freude gesorgt hat. Voll auf ihre Kosten kam Fabienne Binkowski von der Karl-Brachat-Realschule beim Berufsfeld des Landschaftsgärtners: "Diesen Beruf könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich mag es lieber draußen zu sein, als im Büro zu sitzen." Christian Heine vom Vermessungsamt sieht solche praktischen Angebote wie beim Girls’Day als optimal, um für technische Berufe zu werben.

Bei der Firma Garten Halter in Rietheim waren ebenfalls sechs Schülerinnen im Alter von elf bis 13 Jahren zu gange, um den Beruf der Landschaftsgärtnerin kennenzulernen. Nach der Begrüßung und einer kurzen Einführung ging es tatkräftig ans Werk. Die Mädchen durften mit viel Spaß eine Holzscheitwand aus Cortenstahl befüllen. Diese dient in einem Garten als dekorativer Sichtschutz. Nach einer kleinen Stärkung ging es kreativ weiter. Aus Draht und Moos wurden Moostaschen gebastelt, welche anschließend mit Boden befüllt und mit Efeu, Lavendel, Fingerkraut und Grasnelke bepflanzt wurden. Nach dem Mittagessen stand eine Rundfahrt zu Baustellen und Gartenanlagen an. Die Mädchen genossen den Tag und waren stolz auf ihre Werke. Begleitet wurden sie von der Auszubildenden Mareike Müller.