Villingen-Schwenningen Giovanni Zarella zum ersten Geburtstag

Und die bezieht der Künstler während seiner Show immer wieder mit ein. "Geht’s Euch gut, ragazzi?", fragt er winkend und lächelnd in die Menge, während seine stimmungsvolle Neuinterpretation von Andrea Bergs Klassiker "Du hast mich tausendmal belogen" erklingt. Bei Zarrella heißt sie "Tu mi hai mentito mille volte" und kommt bei den Gästen, die ihre Eintrittskarten durch die Teilnahme an Gewinnspielen oder durch ein Waldrausch-Abo sichern konnten, im Nu an. Die Handys sind gezückt.

Auch "Ohne dich" von der Münchener Freiheit ("Senza te"), Wolfgang Petrys "Wahnsinn" ("Dammi") oder gar die Ballade "So bist Du" ("Cosi sei tu") von Peter Maffay erhalten bei Zarrella ein neues musikalisches, italienisches Gewand, das ihnen perfekt steht. Seine Idee, für das neue Album große deutsche Hits aus der jüngeren Musikgeschichte in italienischer Sprache neu zu interpretieren, hat autobiografische Gründe. "Ich wollte meine beiden Wurzeln zusammenbringen", erklärt der Sohn von italienischen Gastarbeitern, der in Hechingen im Zollernalbkreis geboren wurde und mittlerweile in Köln lebt. Da entpuppt sich das Konzert fast als eine Art Heimspiel für den Künstler, der sowohl seinen besten Freund Daniel, als auch seine Verwandtschaft aus Hechingen nach Villingen-Schwenningen mitbringt. Kurzerhand holt er sie sogar auf die Bühne und plaudert von alten Hechinger Zeiten.

Es wird wiederum deutlich: Zarrella ist nicht nur ein Familienmensch durch und durch, er ist auch ein äußerst nahbarer Künstler, der stets auf seine Fans zugeht und ihnen das Mikrofon zum Mitsingen in die Hand drückt. Bei "Anche tu", der italienischen Version von Helene Fischers "Atemlos", mischt er sich sogar unters Publikum. Und auch beim anschließenden "Meet&Greet" geht Giovanni Zarrella auf Tuchfühlung mit seinen Fans und lässt keine Selfie- und Autogrammwünsche offen. Die elfjährige Annalena, die dank Waldrausch-Abo sogar aus Augsburg mit ihren Eltern zum Konzert gekommen ist, steht beseelt in der Schlange an, um vor der Rückfahrt noch schnell ein Foto mit ihrem Idol zu ergattern. "Ich finde es klasse, dass Giovanni mit seinem Publikum so sehr agiert hat", meint sie.

Melanie Schwörer und ihre Mutter Dagmar Zollinger aus Villingen-Schwenningen sind seit Anfang an Fans, erleben Giovanni Zarrella im Druckzentrum jedoch zum ersten Mal live. "Wir sind richtig happy, es war ein wunderbares Konzert", zeigen sie sich von der Waldrausch-Geburtstagsparty rundum begeistert. Keine Frage: Zarrellas Wunsch, dass sein Lebensmotto "Das Leben ist schön" auch auf die Fans überschwappen sollte, war geglückt.

Ein Video vom Konzert, das ausführliche Waldrausch-Interview mit Giovanni Zarrella als Video und Podcast und noch viel mehr gibt es unter www.waldrausch-magazin.de.