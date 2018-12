VS-Villingen. Mit einer Spende statt Geschenken an die Kunden setzte die Gildner Werbeagentur aus Villingen nun ein Zeichen für die Weihnachtszeit: Agenturinhaber Meik Gildner übergab einen Geld-Weihnachtsbaum mit 1000 Euro an die Verwaltungsleiterin der Katharinenhöhe, Ilona Mahamoud, zugunsten der Nachsorgeklinik für krebskranke Kinder und deren Familien bei Schönwald. Die Verwaltungsleiterin dankte nicht nur für den Spendenbeitrag, sondern nahm sich auch Zeit, die Nachsorgeklinik für Familien in einem Rundgang vorzustellen.