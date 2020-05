Villingen-Schwenningen Giftköder-Funde häufen sich

Vize-Vorsitzende des Tierschutzvereins Theresia Lydia Schonhardt vermutet, dass ein "erzürnter Landwirt" hinter der Boshaftigkeit stecken könnte. Groß was gegen die Köder tun könne man leider nicht, außer auf die Vernunft der Menschen zu appellieren. Es müsse damit gerechnet werden, dass auch in Zukunft noch weitere Giftköder von "Hundehassern" ausgelegt werden. Hundebesitzer sollten daher im gesamten Gebiet diesbezüglich achtsam sein.

Bisher seien den Ködern glücklicherweise noch keine Tiere zum Opfer gefallen, wie Schonhardt auf Nachfrage mitteilte. Um die Gefahr möglichst gering zu halten, rät sie die Hunde in den verdächtigen Gebieten in und um Schwenningen an kurzer Leine auszuführen. Tierhalter sollten aufpassen, dass ihre Vierbeiner keine Gegenstände fressen. Bei Hunden, die bei Spaziergängen Vieles aufnehmen, empfiehlt sie leichte Maulkörbe aus Netz. So kann er zwar alles erschnüffeln, aber nichts fressen.