Villingen-Schwenningen Gibt es Verbindungen zu einem Mordfall?

Unsere Zeitung konfrontierte den Pressesprecher mit der Verbindung zwischen den Mordermittlungen und der Durchsuchungsaktion im Wald. Kramer: "Diese Informationen kann ich weder bestätigen, noch möchte ich die Frage nach einer Verbindung beantworten." Auch bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Offenburg hält man sich überaus bedeckt. Staatsanwältin Miriam Kümmerle sagte, sie könne dazu "nichts sagen".

Was das Mordermittlungsverfahren in Offenburg betrifft, so würde dieses allerdings "auf Hochtouren" laufen. Unklar ist bislang aber, was in dem Waldstück gesucht wurde und ob die Spezialkräfte fündig wurden.

Bei der Bluttat wurde ein türkischer Staatsangehöriger neben dem Kreisverkehr zwischen Offenburg und Ortenberg auf Höhe des Südrings umgebracht. Der Mann ist Informationen der Polizei zufolge am Freitagabend, 11. Mai, gegen 23 Uhr mit seinem Wagen von seinem Wohnort in Lahr zum späteren Tatort zwischen Offenburg und Ortenberg gefahren – dort war er offenbar zu einem Treffen verabredet gewesen. Die Leiche des Mannes wurde schließlich um kurz vor 1 Uhr von einer Passantin entdeckt.

Die Polizei hat noch am gleichen Tag die 50-köpfige Sonderkommission "Kreisel" eingerichtet, um Hinweise zu den Tätern und den Hintergründen zu ermitteln. Welche Rolle dabei die Spurensuche im Wald bei Mönchweiler, rund 50 Kilometer Luftlinie und eine Stunde Fahrtzeit vom Tatort entfernt spielt, ist offen. Angesichts der Verschwiegenheit der ermittelnden Behörden kann jedoch von einer bedeutenden Spur ausgegangen werden.