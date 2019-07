Villingen-Schwenningen Gibt es einen Trend zum Schwänzen für den Urlaub?

Ist Ben ein Einzelfall in VS oder gibt es noch andere Kandidaten, deren Eltern lieber die günstigeren Flugtickets vor Ferienbeginn kaufen und den Bub halt zwei Tage früher als erlaubt aus der Schule nehmen? Ist es korrekt, dass es auch im Oberzentrum einen Trend zum Schulschwänzen gibt, nicht nur vor Beginn der großen Ferien, sondern das ganze Jahr über? Was sagen Manfred Koschek, geschäftsführender Direktor der Gymnasien, und Gabriele Cernoch-Reich, geschäftsführende Rektorin für die übrigen Schulen dazu: Für die Gymnasien sei das unentschuldigte Fernbleiben vom Unterricht "noch ein Randproblem" und für die Grundschüler "noch gar kein Problem". Dass es jedoch ein Thema für VS ist, das spricht sich nicht nur in gut unterrichteten Kreisen herum, sondern auch im Bürgeramt der Stadt VS.

Wer (unentschuldigt) in schöner Regelmäßigkeit fernbleibt und dessen Platz im Klassenzimmer wiederholt leer ist, wird bei der Stadt aktenkundig, genauer gesagt in der Behörde, die auch für das Verschicken von Bußgeldbescheiden zuständig ist. Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, bestätigt nicht nur, dass sich die Anzahl der Anzeigen erhöht hat; deren Aufkommen habe sich seit 2015 erhöht und damit die Anzahl der verschickten Bußgeldbescheide. Diese haben einen dreistelligen Bereich erreicht. Inoffiziell macht eine Zahl von deutlich über 350 Vorfällen die Runde. Brunner bekräftigt, dass sich die Fehltage nicht nur auf die Zeit kurz vor den Sommerferien beziehen:

Eigentlich hatte der Tag so schön angefangen, die Koffer waren schnell gepackt, keiner der üblichen Staus, schnelle Ankunft am Flughafen. Ben und seine Eltern freuen sich auf die Balearen-Trauminsel, plaudern darüber, was sie alles machen möchten. Doch das Gespräch verstimmt jäh, als Beamte auf die Familie aufmerksam werden: Der kommt aus VS, das liegt doch in Baden-Württemberg, der Bursche ist zwölf Jahre alt und müsste eigentlich in der Schule sein. Die Eltern können das, was sie noch vor unliebsamen Konsequenzen retten könnte, eine schulische Erlaubnis fürs Fernbleiben, nicht aus der Tasche ziehen. Und schon geht der Zirkus los. Eine Verwarnung ist die Folge. Meist dürfen sie dann doch in das Flugzeug steigen, jedoch mit dem sicheren Gefühl: "Das hat für uns Folgen."